방탄소년단 ‘DNA’ 뮤직비디오 첫 10억뷰 돌파

방탄소년단은 이외에도 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’ ‘페이크 러브’(FAKE LOVE) 7억뷰, ‘불타오르네 (FIRE)’ ‘마이크 드롭’(MIC Drop) 리믹스 ‘아이돌’(IDOL) 6억뷰, ‘쩔어’ ‘피 땀 눈물’ 5억뷰, ‘세이브 미’(Save ME) ‘낫 투데이’(Not Today) 4억뷰, ‘상남자’ ‘봄날’ 3억뷰, ‘호르몬 전쟁’ ‘아이 니드 유’(I NEED U) 2억뷰, ‘댄저’(Danger) ‘하루만’ ‘위 아 불렛프루프 파트.2’(We Are Bulletproof Pt.2) ‘런’(RUN) ‘세렌디피티’(Serendipity) ‘싱귤라리티’(Singularity) ‘노 모어 드림’(No More Dream) ‘온’(ON) 키네틱 매니페스토 필름과 ‘온’ 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파하며 총 23편의 억대 뷰 뮤직비디오를 갖고 있다.(서울=뉴스1)