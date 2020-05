서울 20대 여성, 이태원 클럽發 7차 감염

한성희 기자의 더 많은 글을 볼 수있습니다. 기자 페이지 바로가기 >

서울 용산구 이태원 클럽을 다녀왔다가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 인천 학원강사(25)와 관련해 7차 감염이 발생했다.26일 서울시와 성동구 등에 따르면 금호1가동에 사는 20대 여성 A 씨가 이날 확진 판정을 받았다. A 씨는 무증상 상태에서 25일 확진 판정을 받은 50대 여성 B 씨의 딸이다.방역당국은 B 씨가 24일 확진 판정을 받은 지인 C 씨(61·여)로부터 감염된 것으로 추정하고 있다. C 씨는 이태원 클럽 관련 5차 감염자로 광진구 확진자(57·여)가 종업원으로 일하는 성동구의 음식점 ‘일루오리’에 13일 방문했다가 감염됐다. 광진구 확진자는 앞서 10일 경기 부천시의 한 돌잔치에 참석했다가 택시운전사이자 프리랜스 사진사인 인천 미추홀구 확진자(49)와 접촉해 감염됐다. 인천 택시운전사는 인천 학원강사로부터 감염된 학원 수강생과 10일 같은 코인노래방에 들렀다가 감염된 고교생의 아버지다.방역당국의 조사 결과 B 씨와 C 씨를 포함한 7명은 17일 성동구의 음식점과 주점 등에서 모임을 가진 것으로 확인됐다. 성동구와 금천구 등에 거주하는 나머지 5명도 25, 26일 확진 판정을 받았다. C 씨의 코로나19 증상은 18일부터 나타났다. 그는 24일 오전 확진 판정을 받기 전까지 직장과 목욕탕, 식당, 주점 등을 다녀간 것으로 조사됐다. 이 과정에서 C 씨 일행뿐 아니라 C 씨 옆 테이블에 앉았던 다른 일행과 종업원 등 5명이 추가 감염됐다. C 씨를 통해 감염된 인원만 12명이다. 서울시 관계자는 “관련 접촉자 258명에 대해 검사하고 있다. 추가 접촉자도 파악하고 있다”고 말했다.김하경 whatsup@donga.com·한성희 기자