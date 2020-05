‘한라산 바라보며 웰빙 호캉스’, 위호텔제주 ‘여름 이야기’ 패키지 출시

위호텔 제주는 프라이빗하게 여름 호캉스를 즐길 수 있는 ‘여름 이야기’ 패키지를 6월1일부터 8월31일까지 진행한다.슈페리어룸 한라산 전망 1박, 웰빙 조식뷔페 2인, 비치백으로 활용 가능한 WE 호텔 로고 비치튜브 1개 증정, 그리고 로비라운지 아잘리아의 망고 빙수를 제공한다. 패키지 구매 고객은 피부미용에 좋은 천연화산암반수 수영장, 야외 자쿠지, 피트니스룸 등을 무료로 이용할 수 있다.특히 WE 호텔의 자연주의 액티비티인 ‘힐링 포레스트’ 프로그램도 무료로 체험할 수 있다. ‘힐링 포레스트’ 프로그램은 제주 원시림을 그대로 보존한 도래숲 또는 걷기 좋도록 조성한 예쁜 정원과 곶자왈, 편백숲, 연못 등이 있는 해암숲을 따라 걸으며 숲 해설사가 전해주는 제주 숲 이야기를 들을 수 있다.6월30일까지 예약하는 고객은 10% 할인과 함께 천연암반수 사우나를 2인 1회 무료로 제공한다. 제주 여행을 계획하고 있다면 특별한 얼리버드 예약의 기회를 놓치지 말자.2박 시에는 클라우드 생맥주 2잔과 버팔로 윙 8조각으로 구성한 ‘THE WE 치맥세트’를 인룸 또는 로비라운지 아잘리아에서 1회 제공한다. 3박 시에는 아잘리아나 루프탑 델라에서 바비큐 플래터를 1회 즐길 수 있다. 3박 시에는 3박 혜택만 제공한다.