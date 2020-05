박지원 기자 jwpark@donga.co 과학기술정보통신부(장관 최기영)가 주최하고 한국정보기술연구원(원장 유준상)이 주관하는 BoB는 우리나라의 정보보호 산업과 사이버 안보를 이끌 우수 인재를 양성하는 국내 최고의 정보보안 교육과정으로 자리매김하고 있다. BoB 9기는 총 200명을 선발해 공통교육 이후 취약점분석·디지털포렌식·보안컨설팅·보안제품개발 등 4개의 전문 트랙으로 운영할 예정이다. 올해 7월부터 8월까지 진행하는 1단계에서는 전공교육 및 명사특강 등을 통해 정보보안 분야의 기본 소양 및 전문지식을 갖추게 된다. 이어 9월부터 12월까지 진행하는 2단계에서는 최신 정보보안 이슈와 난제를 해결하기 위한 팀 프로젝트 형태의 교육을 수행한다. 2단계까지의 평가 결과에 따라 가려질 상위 30여 명은 2021년 1월부터 2월까지 펼쳐질 3단계 심화교육 과정을 거친다. 마지막으로 3단계 진출자 가운데 자문단 및 멘토단의 심층평가를 통해 국보급 최고인재 10명(BEST 10)을 선정한다.박지원 기자 jwpark@donga.co

대한민국 정보보안 인재의 등용문 차세대 보안리더 양성 프로그램(Best of the Best, 이하 BoB) 9기 모집이 진행 중이다. BoB 9기는 6월 5일까지 BoB 공식 홈페이지(www.kitribob.kr)를 통해 접수할 예정이다.