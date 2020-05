남양주 화도우리교회 신도 잇달아 확진…추가 감염 우려

뉴시스

경기도 남양주에 위치한 한 소규모 종교시설에서 신도들이 잇따라 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.남양주시는 22일 오전 8시경 화도읍에 거주하는 82세 여성 A 씨가 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다.지난 15일부터 기침·가래·두통 등 증상이 나타난 A 씨는 곧바로 선별진료소를 방문하진 않았다. 그는 17일 오전 화도우리교회를 방문했다. 또 다음날인 18일에는 한 내과의원을 들렀다. 다만 외출 중에는 모두 마스크를 착용한 것으로 확인됐다.A 씨는 21일이 돼서야 동부보건센터 선별진료소로 향했다. 그리고 이날 확진 판정을 받고 병원으로 옮겨졌다.현재 남양주에서는 사흘째 확진자가 나오고 있는 상황이다. 앞서 지난 20일엔 B 씨(76·남)가, 21일엔 C 씨(57·여)와 D 씨(72·여)가 확진 판정을 받았다.이들은 모두 화도우리교회와 관련이 있었다. B 씨와 C 씨는 A 씨와 같이 화도우리교회 신자였다. 이들은 같은 날(17일) 화도우리교회를 찾았다. 또 D 씨는 C 씨의 동거인으로 2차 감염자였다.특히 C 씨는 인후통·근육통 등 증상이 발현한 15일 서울 양천구 은혜감리교회를 방문하기도 했다. 마스크를 착용했지만 잠실역, 강남역과 같이 인파가 몰리는 지역도 잇달아 방문해 추가 감염이 우려되고 있다.윤우열 동아닷컴 기자 cloudancer@donga.com