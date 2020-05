이라크, IS 핵심 인물 체포…“알 바그다디 후계자 후보”

가디언은 지난 1월 기존에 알려진 아부 이브라힘 알하셰미 알쿠라이시가 아니라, 아미르 무함마드 압둘 라흐만 알 마울리 알 살비가 IS 새 수장이 됐다고 영국 정보부 소식통을 인용해 보도한 바 있다. 알 살비는 IS 설립자 중 한명으로 이라크 야지디 소수족 탄압과 IS 해외 테러공작으로 주도해온 인물로 알려졌다.



[서울=뉴시스]







이라크 정보당국이 20일(현지시간) 이슬람 극단주의 무장단체 이슬람국가(IS) 핵심 지도부를 체포했다.20일 이라크 국영 INA통신에 따르면 이라크 정보당국은 이날 성명을 내어 “(IS 창시자인) 아부 바크르 알 바그다디의 후계자 후보였던 압둘나세르 알 키르디시라는 테러리스트를 체포했다”며 “체포는 정확한 첩보를 토대로 이뤄졌다‘고 발표했다.알 바그다디는 지난 2014년 이라크와 시리아 일대에 ’칼리프 국가‘라는 유사 국가체제를 건설하고 칼리프(이슬람 신정일치 지도자)를 자처했던 인물이다. 지난해 10월26일 시리아 이들립주 은신처에서 미군과 교전 중 자폭했다.INA와 사우디아라비야 국영 알아라비야는 알 키르디시가 알 바그다디의 뒤를 이을 후보 중 한명이었다고 설명했다. 아울러 알 키르디시가 IS 협상위원회 위원장을 맡았던 인물로 최후거점인 시리아 동부 데이르에즈조르주 알 바구즈에서 전투를 직접 지휘했다고도 부연했다.이스라엘 예루살렘 포스트(JP)는 알 키르디시가 20일 시리아와 미국에 의해 이라크 보안군에 인계됐다면서 그는 IS 전진인 이라크 알카에다 시절부터 활동한 ’고위 지도자‘라고 전했다.다만 알 바그다디의 후계자는 알 키르디시가 아닌 다른 사람이 됐다.