WHO “편지 받았다”…트럼프 경고 맞받아쳐

이는 연내 코로나19 백신 수억회분을 배포하겠다고 밝히고, 매일 클로로퀸을 복용하고 있다는 트럼프 대통령을 겨냥한 것으로 보인다.





(서울=뉴스1)

미국이 세계보건구기구(WHO)를 향해 자금 지원을 영구적으로 중단하고 탈퇴도 고려하겠다고 위협한 데 대해, WHO는 “이미 새 자금원을 찾고 있다”고 맞받아쳤다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 18일(현지시간) 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장에게 30일 내에 중국 편향을 시정하라고 요구하면서 이 같은 경고가 담긴 서한을 보냈다.로이터통신에 따르면 WHO 사무총장은 20일 기자회견에서 “도널드 트럼프 미국 대통령의 서한을 당연히 받았다. 그리고 물론 들여다보고 있다”고 밝힐 뿐 구체적인 언급을 피했다.그는 이어 “자금과 관련해 WHO가 직면하고 있는 도전이 해결되길 바란다”면서도 “이미 새 자금원을 찾는 중”이라고 말했다.사무총장은 또 “나는 누구보다도 책임감을 갖고 이번 사태에 전념하고 있다”면서 “WHO의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응에 대한 독립적 조사는 가능한 빨리 시작하겠다. 상황을 본 뒤 회원국들과 협의할 것”이라고 덧붙였다.이날 브리핑에 배석한 마이크 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장도 미국에 대한 비판적 태도를 이어갔다.그는 “가장 우려되는 부분은 미국이 WHO에 지원하는 자금 중 상당 부분이 긴급 프로그램 지원자들에게 전달되고 있다는 점”이라며 “세계에서 가장 취약한 국가에 계속 자금이 흘러가도록 보장해야 한다”라고 강조했다. WHO 자금줄을 끊겠다고 경고한 트럼프 대통령을 겨냥한 발언이다.라이언 사무차장은 또 최근 논란이 된 코로나19 백신과 치료제 개발에 대해서 언급했다.그는 말리리아 치료제인 클로로퀸에 대해 “코로나19나 그 예방에 효과가 있는지는 아직 검증되지 않았다. 부작용이 있을 수 있다”고 경고했다. 백신에 대해서는 “안전하고 효과적인 백신 개발에는 지름길이 없다”고 강조했다.