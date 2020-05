NCT 127, 19일 정규 2집 리패키지 발매…신곡 ‘펀치’로 컴백

SM엔터테인먼트 © 뉴스1

한편 NCT 127 정규 2집 리패키지 ’엔시티 #127 네오 존: 더 파이널 라운드‘는 오늘 음반으로도 발매된다.



(서울=뉴스1)



그룹 NCT 127(엔시티 127)이 정규 2집 리패키지 ‘NCT #127 네오 존: 더 파이널 라운드’(NCT #127 Neo Zone: The Final Round)로 가요계 히트 펀치를 날린다.19일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 음원 공개되는 NCT 127의 정규 2집 리패키지에는 기존 정규 2집에 수록된 13곡에 타이틀곡 ‘펀치’(Punch)를 비롯해 ‘너의 하루’(Make Your Day), ‘논스톱’(NonStop) 등 신곡과 ‘영웅’(英雄; Kick It) 무대의 인트로 곡으로 삽입된 연주곡 ‘서곡’(序曲; Prelude)‘까지 4곡이 더해진 총 17곡으로 구성돼 있다.특히 ’펀치‘는 강렬하고 독특한 리드 신스 사운드가 중독적인 어반 소울 힙합 곡으로, 가사에는 홀로 싸우는 외로운 순간을 이겨내겠다는 메시지를 담고 있으며, 도전적인 에너지를 표현한 절도 있는 군무와 다채로운 대형의 변화가 돋보이는 극강 퍼포먼스도 만날 수 있어 화제를 모을 것으로 보인다.더불어 타이틀곡 ’펀치‘ 뮤직비디오는 19일 밤 12시 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널에서 공개되며, 고난과 역경을 극복해 나가는 NCT 127의 패기 넘치는 모습은 물론, 역동적인 에너지를 감각적으로 표현한 영상으로 시선을 사로잡을 전망이다.또한 NCT 127은 신곡 발표 한 시간 전인 오후 5시부터 네이버 V 라이브의 NCT 127 채널을 통해 ’엔시티 127의 펀치 카운트다운‘(NCT 127의 Punch COUNTDOWN)을 생방송, 새 앨범 준비 과정 및 제작 비하인드 등 다양한 이야기를 들려주며 컴백 카운트다운에 나설 계획이다.