트와이스 신보 타이틀곡 박진영 작사·편곡…13연속 히트 견인

한편 오는 6월1일 오후 6시 발매하는 아홉 번째 미니 앨범 ‘모어 앤드 모어’는 지난 11일부터 예약 판매를 진행 중이다.



그룹 트와이스의 새 앨범 ‘모어 앤드 모어’(MORE & MORE)에 참여한 화려한 작가진이 공개됐다.JYP엔터테인먼트는 18일 오후 6시 트와이스 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 새 미니 음반의 트랙리스트를 게재했다.공개된 트랙리스트에 따르면 JYP엔터테인먼트 수장이자 대표 프로듀서 박진영은 타이틀곡 ‘모어 앤드 모어’ 작사와 편곡 크레디트에 이름을 올렸다.박진영은 그간 ‘왓 이즈 러브?’(What is Love?‘), ’시그널‘(SIGNAL), ’필 스페셜‘(Feel Special) 등 트와이스 대표 곡을 만들었다. 가요계 흥행 보증 수표인 이들이 다시 뭉쳐 트와이스의 ’13연속 히트‘를 견인할 예정이다.여기에 박진영이 지난해 발매해 큰 사랑을 받은 ’피버‘(FEVER)의 랩 메이킹과 피처링에 참여한 싱어송라이터 비비(BIBI)가 작사를 함께해 기대감을 높인다.또 그래미 어워즈 수상자인 엠엔이케이(MNEK)를 비롯해 저스틴 비버(Justin Bieber), 아리아나 그란데(Ariana Grande) 등 미국 유명 가수와 작업한 줄리아 마이클스(Julia Michaels), 저스틴 트랜터(Justin Tranter), 자라 라슨(Zara Larsson)이 손길을 더했다.이번 노래는 사랑의 설렘과 달콤이 무르익을 때 서로가 서로를 더 원하게 되는 감정을 담은 곡이다. 트렌디한 트로피컬 하우스 리듬이 특징이며, 화려하고 신선한 퍼포먼스로 이목을 사로잡을 예정이다.미니 9집에는 동명의 타이틀곡을 포함해 ’옥시전‘(OXYGEN), ’파이어워크‘(FIREWORK), ’메이크 미 고‘(MAKE ME GO), ’섀도‘(SHADOW), ’돈트 콜 미 어게인‘(DON’T CALL ME AGAIN), ‘스위트 서머 데이’(SWEET SUMMER DAY)까지 총 7곡이 담긴다.멤버들은 새 음반 곡 작업에 참여해 트와이스 특유의 에너지를 음악에 녹여냈다. ‘메이크 미 고’는 나연이 단독으로 작사했고 ‘스위트 서머 데이’는 정연과 채영이 각각 작사, 랩 메이킹을 담당했다.이 외에도 샤이니 ‘View’(뷰), 레드벨벳 ‘Dumb Dumb’(덤 덤) 등에 참여한 영국 작곡가 팀 런던 노이즈(LDN Noise), 트와이스 ‘Heart Shaker’(하트 셰이커) 등을 작업한 션 마이클 알렉산더(Sean Michael Alexander), EXO ‘Tempo’(템포)를 작사한 제이큐(JQ) 등이 신보를 위해 의기 투합했다.