노동신문, 김정은 위원장 본격 집권 8년 결산…“괄목한 성과”

(평양 노동신문=뉴스1) = 북한 노동당 기관지 노동신문은 16일 김정은 국무위원장이 본격 집권한 뒤의 8년의 시간을 결산하는 논설을 1면 전면에 게재했다. 신문은 지난 8년의 시간 동안 '혹독한 시련' 속에서 자력갱생의 힘으로 사회주의 건설의 성과를 냈다고 자평했다. 그러면서 이 같은 성과가 '영도자의 위대성'에 따른 것이라고 부각했다.