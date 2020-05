몬스타엑스, 코로나19 여파로 월드투어 미국·캐나다 공연 취소

스타쉽엔터테인먼트



감사합니다.



(서울=뉴스1)

그룹 몬스타엑스(MONSTA X)의 월드투어 미국과 캐나다 공연이 취소됐다.14일 소속사 스타쉽엔터테인먼트(이하 스타쉽)는 몬스타엑스 공식 SNS에 ‘2020 몬스타엑스 월드투어 인 유에스/캐나다’(2020 MONSTA X World tour in US/CANADA) 공연 취소 소식을 알렸다.스타쉽은 “코로나바이러스감염증-19로 인해 전 세계적으로 지속적으로 확진 사례가 늘어가는 가운데, 관람객과 아티스트, 스태프들의 건강 보호를 최우선으로 삼고자 부득이하게 6~7월에 예정됐던 ‘2020 MONSTA X World tour in US/CANADA’ 공연 연기를 결정했다”고 말했다.이어 “코로나19 상황이 안정된 이후에 본 공연을 다시 개최할 수 있도록 상황을 주시하면서 새로운 공연 일정을 확보할 계획”이라며 “티켓 구매자분들께는 구매처를 통해 연락이 순차적으로 진행될 예정”이라고 전했다.안녕하세요. 스타쉽엔터테인먼트입니다.“2020 MONSTA X World tour in US/CANADA”에 많은 관심과 응원을 보내 주신 관객 여러분께 진심으로 감사드립니다.코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인해 전 세계적으로 지속적으로 확진 사례가 늘어가는 가운데, 관람객과 아티스트, 스태프들의 건강 보호를 최우선으로 삼고자 부득이하게 2020년 6~7월에 예정되었던 “2020 MONSTA X World tour in US/CANADA” 공연 연기를 결정한 점 이해 부탁드립니다.코로나19 상황이 안정된 이후에 본 공연을 다시 개최할 수 있도록 상황을 주시하면서 새로운 공연 일정을 확보할 계획입니다. 티켓 구매자분들께는 티켓 구매처를 통해 연락이 순차적으로 진행될 예정입니다. 공연 연기로 상심하셨을 팬 여러분께 모쪼록 양해 바라오며, 추가로 결정되는 내용은 신속히 공지 드리도록 하겠습니다.“2020 MONSTA X WORLD TOUR IN US/CANADA”를 기대하고 계신 팬 여러분들의 너그러운 양해를 다시 한번 부탁 드립니다.