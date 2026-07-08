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체육공단, 스포츠 인턴십 운영 기관 모집 [온라인 라운지]
동아일보
업데이트
2026-07-08 13:40
2026년 7월 8일 13시 40분
입력
2026-07-08 13:39
2026년 7월 8일 13시 39분
황규인 기자
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2026 스포츠 인턴십 운영 기관 모집 포스터. 국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단이 2026 스포츠 인턴십 운영 기관을 모집한다고 8일 알렸다.
기관에서 2026년 체육 인재 양성 스포츠 예비 인재 과정 우수 수료생을 9~11월 석 달 동안 인턴으로 채용하면 공단에서 인턴 교육비 전액(1인당 720만 원)을 지급하는 방식이다.
기관별로 최대 4명까지 신청할 수 있으며 수료생 선택에 따라 기관에서 원하는 만큼 인턴을 채용하지 못할 수도 있다.
인턴 채용을 희망하는 체육계 공공기관, 종목별 협·단체, 시도 체육회, 프로 스포츠 구단, 스포츠 미디어 등은 e메일(kspo@hunet.co.kr)을 통해 지원하면 된다.
신청 기간은 다음 달 24일 오후 6시까지다.
#국민체육진흥공단
#스포츠 인턴십
#인턴 교육비
#체육 인재 양성
황규인 기자 kini@donga.com
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