체육공단, 스포츠 인턴십 운영 기관 모집 [온라인 라운지]

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 8일 13시 39분

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2026 스포츠 인턴십 운영 기관 모집 포스터. 국민체육진흥공단 제공
2026 스포츠 인턴십 운영 기관 모집 포스터. 국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단이 2026 스포츠 인턴십 운영 기관을 모집한다고 8일 알렸다.

기관에서 2026년 체육 인재 양성 스포츠 예비 인재 과정 우수 수료생을 9~11월 석 달 동안 인턴으로 채용하면 공단에서 인턴 교육비 전액(1인당 720만 원)을 지급하는 방식이다.

기관별로 최대 4명까지 신청할 수 있으며 수료생 선택에 따라 기관에서 원하는 만큼 인턴을 채용하지 못할 수도 있다.

인턴 채용을 희망하는 체육계 공공기관, 종목별 협·단체, 시도 체육회, 프로 스포츠 구단, 스포츠 미디어 등은 e메일(kspo@hunet.co.kr)을 통해 지원하면 된다.

신청 기간은 다음 달 24일 오후 6시까지다.
#국민체육진흥공단#스포츠 인턴십#인턴 교육비#체육 인재 양성
황규인 기자 kini@donga.com
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