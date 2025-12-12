韓조별리그 3경기 티켓만 86만원…북중미월드컵 ‘바가지’ 원성

국제축구연맹(FIFA)은 12일부터 공식 홈페이지를 통해 북중미 월드컵 입장권 구매 신청을 받고 있다. 개인당 경기별 최대 4장까지 구매 신청을 할 수 있다. FIFA는 추첨을 통해 당첨자를 선정한 뒤 내년 2월 중에 e메일로 개별 통보할 예정이다.
AP통신에 따르면 내년 월드컵 조별리그 입장권 가격은 180∼700달러(약 26만∼103만 원)로 책정됐다. 결승전 입장권 가격은 최저 4185달러(약 616만 원)부터 최고 8680달러(약 1278만 원)에 이른다. 직전 대회인 2022 카타르 월드컵의 입장권 가격은 70~1600달러였고, 1994 미국 월드컵의 입장권 가격은 25~475달러였다.
이번 대회부터 ‘유동 가격제’ 정책이 도입된 게 가격 상승에 영향을 준 것으로 보인다. 유동 가격제는 입장권 수요에 따라 가격이 변동된다. 유럽축구서포터즈(FSE)는 “티켓 가격이 터무니없는 수준”이라면서 “월드컵에 대한 팬들의 기여를 무시하는 것”이라고 비판했다.
한국 팬의 경우 비장애인이고 국가대표팀 공식 서포터스가 아닌 사람은 좌석 등급에 따라 카테고리 1~4 중 하나를 선택해 입장권을 구매할 수 있다. 한국이 조별리그를 치르는 멕시코 과달라하라 아크론 경기장과 몬테레이 BBVA 경기장에는 가장 낮은 등급의 카테고리4 좌석이 없다. 이에 따라 최저가 좌석은 카테고리 3이다. 한국의 조별리그 3경기를 모두 보려면 최소 585달러(약 86만 원)가 필요하다.
