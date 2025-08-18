동아일보

가장 오래전에 9연패를 당한 팀은? [어제의 프로야구]

  • 입력 2025년 8월 18일 14시 13분

17일 경기 9회말 자기 타구를 쳐다보는 롯데 황성빈. 롯데 자이언츠 제공
롯데다.

의심스러운 분도 계시겠지만 정말이다.

롯데는 2005년 6월 6일 수원 현대전부터 14일 마산 두산전까지 9연패를 당했다.

이후 20년 2개월 3일(7369일) 동안 9연패를 당한 적이 없다.

이 부문 2위 LG(6308일)와 비교해도 1061일이 더 길다.

그러니까 롯데가 17일 사직 안방경기에서 삼성에 패했다면 ‘가장 오래전에 9연패를 당한 팀’에서 ‘가장 최근에 9연패를 당한 팀’으로 바뀌었던 거다.

다만 이 경기는 결국 8-8 무승부로 끝났기 때문에 롯데가 연패에서 탈출한 건 아니다.

롯데가 19일 잠실에서 열리는 ‘엘롯라시코’에서 LG에 패하면 9연패가 된다.

롯데가 마지막 9연패 이후 8연패를 당한 건 이번이 다섯 번째다.

앞선 네 번 중 두 번은 잠실 LG전 승리로 9연패 위기에서 벗어났다(2018년 9월 18일, 2024년 4월 19일).

롯데를 9연패 위기에서 일단 구한 황성빈의 9회말 동점 홈런. SPOTV 중계화면 캡처
롯데가 17일 경기에서 연패에 ‘쉼표’를 찍을 수 있던 건 ‘4번 타자’ 황성빈(28) 덕이었다.

선발 4번 타자 레이예스(31)의 대주자로 7회말 그라운드를 밟은 황성빈은 팀이 7-8로 끌려가던 9회말 1사 상황에서 1루 쪽 파울폴을 때리는 동점 홈런(시즌 1호)을 쏘아 올렸다.

황성빈이 홈런을 친 건 지난해 5월 24일 역시 사직 삼성전 이후 450일 만이다.

황성빈은 이 홈런으로 한태양(22), 노진혁(36)에 이어 이달에 홈런을 친 세 번째 롯데 타자로도 이름을 올렸다.

롯데를 제외한 나머지 9개 팀에서는 적어도 타자 6명이 이달 들어 홈런을 기록했다.

3년 연속으로 두 자릿수 승수를 올린 LG 임찬규. LG 트윈스 제공
선두 LG는 이날 하루에만 김현수(37), 문보경(25), 오스틴(32) 세 명이 홈런을 터뜨리며 문학에서 안방 팀 SSG를 6-1로 꺾었다.

그 덕에 롯데는 4위 SSG에 한 경기 앞선 3위 자리를 유지할 수 있었다.

2위 한화는 이날 창원 방문경기에서 NC에 4-9로 패하면서 LG와 2경기 차이로 벌어졌다.

NC는 이날 승리로 승률 0.500(51승 6무 51패)이 되면서 KIA, KT와 공동 5위가 됐다.

KT는 고척에서 키움에 5-3 승리를 거두고 3연패에서 탈출한 반면 KIA는 잠실에서 두산에 2-4로 패하면서 3연패에 빠졌다.

이미지 생성형 인공지능(AI) DALL·E 3가 그린 ‘야구 기록 분석이 취미인 로봇’
O…이날 사직 경기에는 만원 관중(2만2669명)이 들어찼다. 8연패 중인 팀 안방경기 표가 모두 팔린 건 적어도 2015년 이후 처음이다.

O…LG 김현수는 문학 경기 4회초에 통산 2505번째 안타를 치면서 팀 선배 박용택(46·은퇴·2504개)을 제치고 이 부문 통산 3위로 올라섰다.

O…NC 김녹원(22)은 한화 타선을 5이닝 무실점으로 막고 데뷔 첫 승을 거뒀다. 이름에 ‘녹’이 들어가는 선수가 프로야구 1군 경기에서 승리를 챙긴 건 김녹원이 처음이다.

O…두산은 금~일요일에 연달아 KIA를 제압하면서 조성환(49) 감독 대행 체제 돌입(6월 3일) 이후 처음으로 3연전 싹쓸이 기록을 남겼다.

O…KT 소형준(24)은 고척 경기 10회말을 무실점으로 막고 통산 1호 세이브를 기록했다. 개인 첫 세이브 시점에 소형준(42승)보다 통산 승수가 많았던 투수는 7명뿐이다.

▽19일 선발 투수 △잠실: 롯데 벨라스케즈-LG 톨허스트 △광주: 키움 박주성-KIA △수원: SSG 김광현-KT 오원석 △대전: 두산 콜어빈-한화 와이스 △창원: 삼성 후라도-NC 라일리
황규인 기자 kini@donga.com
