외국인보호소 탈출한 베트남 20대…3시간 만에 붙잡혀

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  • 입력 2026년 7월 8일 11시 10분

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게티이미지뱅크
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경기 화성외국인보호소에 수용 중이던 20대 외국인 남성이 탈출했다 신고 접수 3시간 만에 붙잡혔다.

8일 화성서부경찰서에 따르면 경찰은 이날 오전 1시 5분경 경기 화성시 송산면의 노상에서 베트남 국적 A 씨(20대·남)를 검거했다.

경찰은 전날 오후 9시 53분경 화성외국인보호소로부터 “수용자가 도주했다”는 신고를 받고 법무부와 함께 추적에 나섰다.

보호소 측은 순찰 과정에서 A 씨가 사라진 사실을 확인한 뒤 자체 수색을 벌였으며, 사건 발생 약 1시간 뒤 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

조사 결과 A 씨는 보호실 내부 담벼락을 맨손으로 넘어 보호소를 빠져나간 것으로 팍악됐다.

경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상과 이동 동선 등을 분석해 A 씨를 추적했고, 신고 접수 약 3시간 만에 신병을 확보했다.

이 남성은 출입국관리법 위반 혐의로 외국인보호소에 보호 조치돼 있던 것으로 파악됐다. 경찰은 A 씨를 외국인보호소에 인계했다.

#화성외국인보호소#베트남 남성#20대#보호실 담벼락
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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