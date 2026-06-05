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사회
소나기 피하려다… 돌풍에 ‘깜짝’
동아일보
입력
2026-06-05 04:30
2026년 6월 5일 04시 30분
양회성 기자
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전국 곳곳에 소나기가 내린 4일 서울 종로구 경복궁에서 외국인 관광객들이 돌풍에 뒤집힌 우산을 펴며 당황스러워하고 있다. 5일 오전에도 중부지방과 전라권에는 5mm 안팎의 비가 내릴 것으로 보인다. 이날 아침 최저기온은 15∼20도, 낮 최고기온은 23∼31도로 예보됐다.
#소나기
#서울
#돌풍
#우산
#중부지방
#기온
#전라권
#종로구
양회성 기자 yohan@donga.com
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