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사회
30도 육박하는 초여름 날씨에 물속으로
동아일보
입력
2026-05-25 01:40
2026년 5월 25일 01시 40분
장승윤 기자
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24일 서울 영등포구 여의도한강공원 물빛광장에서 수영복을 챙겨 입은 아이들이 물놀이하고 있다. 이날 서울의 낮 최고기온은 29도로 초여름 날씨를 보였다.
#서울
#영등포구
#여의도한강공원
#수영복
#물놀이
#낮 최고기온
#29도
#초여름 날씨
장승윤 기자 tomato99@donga.com
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