30도 육박하는 초여름 날씨에 물속으로

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24일 서울 영등포구 여의도한강공원 물빛광장에서 수영복을 챙겨 입은 아이들이 물놀이하고 있다. 이날 서울의 낮 최고기온은 29도로 초여름 날씨를 보였다.

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장승윤 기자 tomato99@donga.com
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