‘윤어게인’ 최준용 “스벅 사랑은 계속”

윤석열 전 대통령 탄핵을 공개적으로 반대하는 등 극우 성향으로 알려진 배우 최준용이 스타벅스 제품을 이용하는 근황을 공개했다. 스타벅스는 최근 텀블러 판매 광고를 온라인에 게재하며 5·18 민주화운동을 조롱했다는 비판을 받고 있다.
최준용은 24일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 “스벅(스타벅스) 사랑은 계속된다”고 적었다. 또 공개한 영상에서 “스벅 배달 거부라고? 배달 왔는데? 감사의 쪽지까지 받았어. 아아는 역시 스벅이지”라고 했다.
앞서 그는 지난 19일에도 SNS에 “커피는 스벅이지”라는 글과 함께 자신의 집으로 보이는 곳에서 스타벅스 음료를 마시는 모습을 공개했다.
전날 스타벅스는 텀블러 판매 행사를 열며 행사의 이름을 ‘탱크 데이’로 정하고 ‘책상에 탁!’이라는 홍보 문구를 사용하면서 5·18 민주화운동 폄훼 논란이 일었다.
‘탱크 데이’는 1980년 5·18 민주화운동 당시 시민들을 무력 진압한 계엄군의 탱크를 연상하게 하고, ‘책상에 탁!’이라는 표현은 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 경찰이 당시 사건을 은폐하며 한 발언을 떠올리게 한다는 지적이 이어졌다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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