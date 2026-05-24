‘운동광’ 이시영, 운동 후 먹는 ‘달걀빵’ 레시피 공개

배우 이시영이 운동 후 먹는 달걀빵 레시피를 공개했다.
20일 이시영은 자신의 유튜브 채널 ‘뿌시영’에서 “아직은 먹어도 먹어도 질리지 않는다”며 최근 자주 만들어 먹는다는 ‘달걀빵’ 레시피를 소개했다.
이시영이 사용한 재료는 달걀과 꿀이다. 이시영은 “알룰로스를 넣어도 되는데 뭔가 좀 더 건강하게 먹고 싶어서 꿀을 선택했다”며 “딱 두 가지면 끝나는 아주 초간단 레시피”라고 설명했다.
이어 요리에 나선 이시영은 “원래 달걀 두 개로 해도 되는데, 오늘은 운동을 많이 했으니까 세 개로 하겠다”고 말했다.
조리법을 보면 달걀의 노른자와 흰자를 분리한 뒤, 흰자를 머랭 치듯 휘핑해 거품을 낸다. 여기에 남겨둔 노른자와 꿀을 넣고 섞은 뒤 달궈진 프라이팬에 넣는다. 이시영은 “뚜껑을 닫아 주고 그냥 약불로 구워주면 된다”고 말했다.
잠시 후 프라이팬 뚜껑을 연 이시영은 푹신하게 부풀어 오른 달걀빵을 반으로 접어 접시에 담아냈다.
이시영은 완성된 빵을 보며 “너무 신기하지 않냐. 달걀이랑 꿀 하나로 이렇게 (빵처럼) 된다는 게”라고 말했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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