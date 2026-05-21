대구 1376세대 아파트 지하 전기실 침수…전기·수도 끊겨

대구 동구의 한 대단지 아파트에서 설비 고장으로 지하 전기실이 침수돼 전기가 장시간 끊기면서 주민들이 불편을 겪었다.
21일 대구소방안전본부 등에 따르면 전날 오후 3시 30분경 대구 동구 신천동에 있는 한 아파트 지하 전기실에 물이 차면서 침수 사고가 발생했다.
이 사고로 단지 전체 전기 공급이 중단됐고, 1376가구의 전기와 수도 공급이 끊겼다. 단전 탓에 승강기 운행도 멈춰 주민들은 계단을 이용해야 했다.
사고는 지하 저수조 물탱크 수위 조절 장치에 이상이 생겨 물이 넘치면서 발생한 것으로 파악됐다.
소방당국과 동구는 양수기와 준설차 2 등을 투입해 전기실의 물을 빼냈다. 한국전력은 비상 발전차를 투입해 일부 가구에 임시 전력을 공급했다.
전기 공급은 이날 오전 중 아파트 동별로 차례대로 재개될 예정이다.
관계 당국은 정확한 사고 원인과 피해 규모를 조사 중이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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