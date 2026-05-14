종합특검, ‘계엄 정당화 메시지’ 김태효 내일 소환조사

김태효 전 국가안보실 1차장이 ‘트럼프에 계엄 정당화 메시지’를 보냈다는 의혹과 관련해 15일 2차 종합특검(특별검사 권창영)에 출석해 첫 조사를 받을 예정이다.
14일 특검 안팎에 따르면 종합특검은 15일 내란 중요임무종사 및 직권남용권리행사방해 혐의로 김 전 차장을 피의자 신분으로 불러 조사할 계획이다.
김 전 차장은 12·3 비상계엄 선포 직후 윤석열 전 대통령의 지시를 받은 뒤 국가안보실·외교부 공무원을 동원해 미국 등 우방국에 메시지를 전했다는 의혹을 받고 있다. 김 전 차장은 당시 대통령 당선인 신분이었던 도널드 트럼프 미국 대통령에게도 이 같은 메시지를 전달한 것으로 알려져 있다.
당시 메시지에는 ‘트럼프의 철학을 지지한다’거나 ‘헌법 테두리 내 정치적 시위’라는 취지의 내용이 포함된 것으로 알려졌다. 종합특검은 계엄을 정당화하기 위해 미국에 메시지를 보낸 경위 등에 대해 따져 물을 전망이다. 종합특검은 지난달 김 전 차장의 자택과 연구실 등을 압수수색하기도 했다.
소설희 기자 facthee@donga.com
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