[중부판/캠퍼스 소식]충북대 外

O…충북대(총장직무대리 박유식) 인문학연구소는 재학 중인 베트남 유학생들을 대상으로 6월 29일부터 7월 15일까지 ‘통번역에디터 한-베 취업캠프’를 운영한다. 충북 RISE 사업단과 마련한 이 프로그램은 K-유학생의 취업역량 강화와 한국-베트남 통번역 분야 전문 인재를 양성하기 위해 마련됐다. 교육은 △한국-베트남 통번역 실습 △문서 번역 △비즈니스 커뮤니케이션 △콘텐츠 편집 등 실무 중심으로 진행된다.
O…가톨릭관동대(총장 김용승) 2026년 대동제인 ‘드림(林)랜드’가 18∼20일 캠퍼스 전역에서 열린다. 제61대 총학생회 ‘어울림’이 주관하는 이번 축제는 ‘잊고 있던 동심’이라는 부제 아래 첫날 오프닝 행사와 퍼레이드, 체육대회로 막이 오른다. 19, 20일에는 다이나믹 듀오, 로이킴, 너드커넥션, 영파씨 등의 공연이 이어진다. 푸드트럭과 주점, 다양한 부스 체험도 마련된다.
O…순천향대(총장 송병국)는 교육부와 한국과학창의재단이 추진하는 ‘2026 디지털새싹 사업’ 주관기관에 2년 연속 선정됐다. 대학은 SK텔레콤과 손잡고 강원·충청권 초·중·고 학생들을 대상으로 실무형 AI·SW 교육에 나선다. 교육 프로그램은 초등 저학년부터 고등학생까지 학교급별 맞춤형으로 설계됐고, 올해 총 4200명 이상의 학생에게 관련 교육 프로그램을 제공할 계획이다.
O…목원대(총장 이희학)는 교내에서 30여 개국 출신 외국인 유학생 300여 명이 참석한 가운데 ‘M-GLO(Mokwon-Global Learning&Opportunity) 대한민국 4K 컬처 커넥팅데이’를 열었다. 유학생들은 비빔밥을 만들어 먹거나 전통문화 열쇠고리 만들기와 보자기 가방 만들기, 수묵 크로키 체험을 하고 문화공연과 취업·진로 특강도 진행됐다.
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