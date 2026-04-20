잠수교에서 8주간 매주 축제 펼쳐진다…걷고, 요가하고, 영화감상까지

서울시는 이달 26일부터 6월 14일까지 매주 일요일 서초구와 용산구를 잇는 잠수교와 반포한강공원 일대에서 ‘2026 차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’를 연다고 20일 밝혔다. 잠수교를 보행자 중심 공간으로 바꿔 퍼레이드와 공연, 체험 프로그램을 즐길 수 있도록 한 이 행사는 2022년 시작해 지난해까지 누적 방문객 530만여 명을 기록했다.
올해 축제는 ‘함께 걷는 한강, 함께 하는 우리’를 주제로 진행된다. 첫날인 26일에는 ‘쉬엄쉬엄 모닝’ 프로그램이 열린다. 오전 7시부터 9시까지 반포한강공원 달빛광장에서 잠수교를 거쳐 북단을 돌아오는 약 2㎞ 코스에서 시민들은 걷거나 달리기를 즐길 수 있다. 자전거 이용도 가능하다. 같은 날 오전 6시30분부터 9시30분까지는 체력 측정 프로그램 ‘찾아가는 서울체력장’이 운영된다.
행사 기간에는 주차별로 다양한 프로그램이 이어진다. 다음 달 3일에는 시민 타악 밴드와 대형 풍선 인형 등이 참여하는 ‘뚜벅뚜벅 퍼레이드’가 열리고, 10일에는 밴드 공연 ‘레인보우 라이브 스테이지: 봄’이 진행된다. 17일에는 가족 단위로 참여할 수 있는 ‘잠수교 봄 운동회’, 24일에는 통기타 합동 공연 ‘낭만한강 기타 플래시몹’이 마련된다.
이 밖에도 5월 31일 ‘잠수교 시네마’, 6월 7일 물놀이 프로그램 ‘서울 플라주 바캉스’, 6월 14일 요가 체험 ‘셋 요가-나마스테 한강!’ 등 프로그램이 순차적으로 열린다. 일부 프로그램은 사전 예약제로 운영되고, 현장 참여 프로그램도 함께 진행될 예정이다.
서울시는 축제 기간 매주 일요일 오전 11시부터 오후 11시까지 잠수교 북단부터 남단 달빛광장까지 약 1.1㎞ 구간의 차량 통행을 통제한다고 밝혔다. 행사 첫날인 26일에는 운영 시간에 맞춰 오전 5시부터 오후 8시까지 통제가 이뤄진다. 시민 불편을 줄이기 위해 인근 교차로에는 우회 안내 표지판이 설치되고 교통 인력이 배치될 예정이다.
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