진주시, 문산읍에 ‘진주실크로드’ 조성

경남 진주시는 문산읍 실크융복합농공단지 일대 400m 구간에 벚꽃과 실크등(燈)이 어우러진 야경 명소인 ‘진주실크로드’를 조성했다고 1일 밝혔다.
진주 실크등은 국내외에서 주목받는 진주시의 대표적인 문화콘텐츠다. 2023년 ‘브라질 상파울루 특별전’을 비롯해 필리핀과 인도네시아, 베트남 등 아시아 주요 국가에서 31만 명 이상의 관람객을 유치했다. 올해는 독일과 헝가리 등 유럽의 주요 국가로 전시를 확대할 예정이다.
이번에 조성된 구간은 한국실크연구원에서 직물조합까지 이어지는 곳으로 1500여 개의 실크등이 설치됐다. 낮에는 벚꽃이 만들어내는 화사한 봄 풍경을, 밤에는 은은한 빛의 실크등이 연출하는 감성적인 분위기를 즐길 수 있도록 했다. 진주시 관계자는 “벚꽃과 실크등이 어우러진 특색 있는 야경을 통해 방문객에게 도심 속 힐링 공간을 제공하겠다”며 “향후 진주실크로드 일원을 한국실크연구원, 진주실크박물관과 함께 실크 전시와 판매, 체험과 교육이 융합된 복합문화공간으로도 조성해 나갈 계획”이라고 강조했다.
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