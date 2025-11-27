덕성여대, ‘샤오미코리아 캠퍼스 리쿠르팅’ 개최

덕성여자대학교 대학일자리본부는 지난 11일 교내 대강의동 202호에서 샤오미코리아와 함께 ‘2025-2학기 샤오미코리아 캠퍼스 리쿠르팅’을 개최했다고 27일 밝혔다.
고용노동부 대학일자리플러스센터 사업을 운영하는 덕성여자대학교 대학일자리플러스센터가 IT업계 취업을 희망하는 재학생, 졸업생, 지역 청년들에게 실질적인 채용 정보와 취업 기회를 제공하기 위해 마련한 행사다.
재학생, 졸업예정자, 미취업 졸업생, 지역 청년 등 70여 명이 참여했다. 샤오미코리아 HR 담당자와 현직자가 ▲기업 및 글로벌 IT사업 전반 소개 ▲공채 일정과 채용 프로세스 ▲모집 직무 ▲기업 인재상 등을 상세히 안내했다. 사전 질문조사를 바탕으로 한 맞춤형 Q&A 세션과 개별 상담을 진행해 이력서 및 자기소개서 작성부터 면접 준비까지 실질적인 취업 노하우를 공유했다. 사전 설명회와 연계한 리쿠르팅도 진행됐다. 행사 종료 후 학생들이 상담 부스를 방문해 채용 상담을 받았고, 샤오미코리아에 총 24명이 입사 지원했다.
참여 학생들은 글로벌 기업의 채용 구조 및 커리어 패스와 외국계 기업에 지원할 때 필요한 언어·직무 역량, 포트폴리오 방향성을 이해하는 데 도움이 됐다고 밝혔다. 일부 학생들은 한국 로컬 포지션이 리테일·마케팅 직무 중심으로 구성된 점에 아쉬움을 나타냈다. IT 개발 직군 등 전공별 적합 직무에 대한 사전 안내를 강화해 줄 것을 건의하기도 했다.
이호림 덕성여대 대학일자리본부장은 “이번 샤오미코리아 캠퍼스 리쿠르팅을 계기로 글로벌 기업과의 네트워크를 확대하고, 고용노동부 대학일자리플러스센터 사업을 기반으로 청년들의 진로 탐색과 취업 경쟁력 강화를 위한 프로그램을 이어갈 계획”이라고 밝혔다. 이어 “향후 유사 프로그램에서는 오픈 포지션에 대한 사전 직무 안내를 강화하고 직무별 업무 흐름, 필요 역량, 성과 평가 방식 등 실무 중심 콘텐츠를 보완해 학생들의 눈높이에 맞는 취업 지원을 제공하겠다”고 말했다.
