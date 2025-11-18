신호위반 택시에 ‘쾅’…전복 차량 맨손으로 들어올린 시민들 [e글e글]

신호를 위반한 택시와 충돌한 차량이 옆으로 전복되자, 약 20명의 시민이 불과 25초 만에 전복 차량을 맨손으로 일으켜 세우는 장면이 포착돼 화제가 되고 있다.
11일 자신의 SNS에 블랙박스 영상을 올린 A씨는 “신호를 기다리며 정차하는 도중 교통사고가 발생했다”며 당시 상황을 전했다. 사고는 광주광역시 광주교육대학교 인근 사거리에서 발생했다.
● 택시와 부딪히자 휘청이더니…결국 ‘콰당’
A씨에 따르면 그는 교차로에서 신호가 바뀌기를 기다리고 있다가 초록불이 켜진 것을 확인한 뒤 출발하려 했다. 바로 왼편 차로에 있던 레이 차량도 같은 시점에 출발했다.
그 순간 우측에서 신호를 무시한 택시가 교차로 안으로 그대로 돌진하며 레이의 측면을 강하게 들이받았다. 충격을 받은 레이는 뒤쪽이 밀리며 차량 중심을 잃었고, 결국 운전석 방향으로 옆으로 완전히 넘어갔다. 택시는 뒤늦게 속도를 줄였지만 이미 레이는 중심을 잃고 넘어진 상황이었다.
● 순식간에 모여든 시민들…’25초’만에 차량 세워
이 순간, 주변에서 사고를 목격한 시민들이 잇따라 뛰어나오기 시작했다. 갓길에 차를 세운 운전자, 횡단보도를 건너던 보행자, 인도를 지나던 학생들까지 사고 지점으로 뛰어와 전복 차량을 둘러섰다.
이들은 차체에 손을 얹고 동시에 힘을 모아 차량을 한 번에 세웠다. 운전자는 차량이 바로 세워지는 순간 탈출에 성공했다. 사고 발생 후 25초밖에 지나지 않은 시점이었다.
A씨는 “신호위반 택시가 레이와 부딪히는 순간은 정말 아찔했지만, 가족을 비롯해 바로 옆에 있는 학생들과 시민들이 달려왔다”고 회상했다. 그러면서 “여러분 덕분에 레이 운전자분이 무사히 탈출했다”며 “안전운전 꼭 지켜달라”는 감사 인사를 남겼다.
● “대한민국이 살아있는 증거” 누리꾼 찬사
영상을 본 누리꾼들은 “한 치의 망설임도 없이 달려간 시민들이 진짜 영웅”, “대한민국이 아직 살아 있다는 증거”라며 뜨거운 반응을 보였다.
반면 “신호위반 처벌을 더 강화해야 한다”, “택시 기사 면허 취소해야 한다”는 비판적인 의견도 이어졌다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0