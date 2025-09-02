“간병 힘들다” 말한 부인 살해, 서울대 前교수 징역 25년

자신을 간호하다가 “힘들다”고 말한 부인을 살해한 전 서울대 교수가 1심에서 징역 25년의 중형을 선고받았다.
서울중앙지법 형사합의36부(부장판사 이정엽)는 살인 등 혐의로 구속돼 재판에 넘겨진 조모 씨(69)에게 1일 이같이 선고했다. 조 씨는 올 1월 집에서 자신을 간호하던 아내가 병간호에 대한 고충을 토로하며 “혼자 살라”고 하자 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 조 씨의 아내는 “밖에 나가지도 못하고 힘들다. 죽든지 집을 나가 양로원으로 가겠다”고 말했다고 한다.
서울대 교수로 일하다 퇴직한 조 씨는 일하던 기관에서도 은퇴한 뒤 불면증 등으로 건강이 나빠져 아내의 간호를 받아왔다. 검찰에 따르면 조 씨는 아내가 자신을 버린다고 생각해 이 같은 범행을 저질렀다고 진술했다.
조 씨는 자신이 심신미약 상태였다고 주장했다. 재판부는 조 씨가 범행 직후 동생에게 전화해 ‘뒤처리를 부탁한다’는 취지로 말한 만큼 심신미약 상태에서 범행했다고 볼 순 없다고 판단했다. 조 씨는 사건 당일 아들에게 전화가 오자 범행 사실을 숨긴 채 대화하기도 했다.
재판부는 “아내가 혼자 살라는 등의 말을 했다고 하더라도 살인에 있어 참작할 동기라고 볼 수 없다”고 밝혔다.
댓글 0