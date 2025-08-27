[단독]노란봉투법 TF, 고용부중심 노동-경영-전문가 의견 수렴한다

노조법 2, 3조 개정안(노란봉투법)이 24일 국회 본회의에서 통과되면서 구체적인 시행령 마련하기 위해 법 시행까지 6개월 동안 준비 기간을 갖는다. 이에 정부는 노동계와 경영계, 전문가 집단의 의견을 폭 넓게 수렴하는 태스크포스(TF) 운영방안을 28일 발표할 예정이다.
27일 고용노동부에 따르면 이번 TF는 노사정이 한 데 모여 정기적으로 의견을 나누는 회의체가 아니라 고용부를 중심으로 TF를 구성하고 노동계와 경영계, 전문가 집단의 의견을 따로 수렴하는 방식이 될 것으로 보인다.
고용부 관계자는 “노사가 같이 모여 상설 위원회처럼 정기적으로 회의하는 방식은 아닐 것 같다. 각 단체마다 따로 노란봉투법 관련 논의를 하고, 의견전달창구를 만들어 고용부 TF에 의견을 전하는 방식이 될 것”이라고 말했다.
경영계에서는 한국경영자총협회(경총)을 비롯해 경제 6단체가 의견 수렴의 중심이 될 것으로 보인다. 경총의 노란봉투법 TF 실무 담당자는 “고용부에 TF 구성 관련 연락을 받았지만, 경영계에서는 6단체가 한 데 모여 의견을 모을지, 어떻게 운영할 지는 아직 정해진 바 없다”며 “이전 노사정 대화 방식보단 고용부의 TF를 중심으로 경영계 의견을 전달하는 방식이 되지 않을까 싶다”고 말했다.
고용부에 따르면 노란봉투법 도입을 우려하며 ‘한국 시장에서 철수할 수 있다’고 언급한 바 있는 주한미국상공회의소(AMCHAM), 주한유럽상공회의소(ECCK)도 노란봉투법 시행 방안에 대한 의견을 전할 예정이다.
노동계는 한국노동조합총연맹(한국노총)과 전국민주노동조합총연맹(민노총)을 중심으로 의견을 모은다. 다만 양대 노총이 함께 의견을 모을지, 각 노조마다 의견을 따로 모을지 등 구체적인 소통 방식은 정해지지 않았다. 노란봉투법 특성상 노사의 의견이 첨예하게 대립하는 정책인 만큼, 고용부도 TF 운영 방법에 대해 고심했던 것으로 알려졌다. 노동계 관계자는 “아직 경사노위 등 사회적 대화 체제가 재개되지 않았는데 노사의 의견대립이 심한 노란봉투법에 대해 노사정이 모여 이야기하는 방식은 고용부로서도 부담이 컸을 것”이라고 말했다.
한편 전문가 집단은 친노동 성향 노동법 전문가로 꼽히는 이승욱 이화여대 법학전문대학원 교수 등이 중심이 될 것으로 보인다. 이 교수는 동아일보와의 통화에서 “노란봉투법은 고공농성 등 극단적 형태로 이어지던 하청업체와 원청의 교섭을 장외에서 장내로 이끌어준다는 취지가 있다”며 “경영계 우려도 잘 알지만 우리나라 산업구조 상 노동계 의견도 일리가 있다”고 말했다.
이 교수는 과거 경사노위 노사관계 제도관행 개선위원회 공익위원 시절 경총과 대립각을 세우기도 했다. 지난 2019년 유럽연합(EU)과의자유무역협정(FTA)를 앞두고 EU 측에서 한국에 국제노동기구(ILO) 핵심협약 비준 노력 의무를 다하라고 경고한 바 있다. 당시 공익위원이었던 이 교수는 협약이 비준되지 못해도 한-EU FTA 협정 위반은 아니라는 경총의 주장에 “협약의 비준을 미뤄도 EU가 보복조치를 할 수 없을 거라는 주장은 한-EU FTA에 대한 이해 부족”이라고 말했다.
댓글 0