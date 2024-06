사진=피해자 유족 제공

서울 강서구 한 빌라에서 이웃 남성이 휘두른 흉기에 찔려 살해당한 50대 여성의 유족들이 가해자 A 씨가 범행 동기를 “층간소음 때문”이라고 주장한 것에 대해 격분하며 엄벌을 촉구했다.4일 유족 B 씨는 동아닷컴에 “그동안 A 씨가 층간소음 관련해 불만을 제기한 적은 단 한 번도 없었다”고 말했다. 가해자가 앞서 경찰 조사에서 “층간소음 때문에 범행했다”는 취지로 진술했는데 이는 전혀 사실이 아니라는 것이다.다른 유족들도 “억울해서 미칠 것 같다. A 씨가 이유 없이 몇 차례 먼발치에서 피해자를 지켜본 적은 있지만 일면식이 없는 사이다. 사건 전에 A 씨가 층간소음으로 항의 한 적이 한 번도 없다”면서 “다른 것은 아무것도 필요 없고 가해자가 꼭 엄벌에 처해지기를 바란다”고 눈물로 호소했다.사건 당시 C 씨는 해당 빌라 옥상에서 빨래를 널다가 A 씨가 흉기로 공격하자 3층 자신의 집으로 도망쳤다. 그러자 A 씨는 C 씨의 뒤를 쫓아가 다시 공격했고, C 씨는 심정지 상태로 병원에 이송됐지만 결국 숨졌다.C 씨의 딸은 어머니를 지키기 위해 A 씨가 들고 있던 흉기의 날을 손으로 잡으며 막다가 큰 부상을 입고 병원에서 치료를 받고 있으며, 당시 집 안에 있었던 C 씨의 아들은 잠시 정신을 잃었을 정도로 사건을 막지 못했다는 죄책감에 시달리고 있다.강서경찰서 관계자는 가해자와 유족들의 주장이 엇갈리고 있는 것에 대해 “현재 수사 중”이라고만 밝혔다.송치훈 동아닷컴 기자 sch53@donga.com