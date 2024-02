ⓒ뉴스1



설 연휴 기간 술에 취해 50대 어머니를 살해한 30대 아들이 경찰에 붙잡혔다.경기 고양경찰서는 존속살해 혐의로 30대 남성 A 씨를 붙잡아 조사 중이라고 10일 밝혔다.A 씨는 이날 새벽 고양시 자택에서 어머니 B 씨를 살해한 혐의를 받는다. A 씨는 지인 C 씨와 함께 술을 마시고 집에 들어와 범행한 것으로 알려졌다.A 씨는 범행 직후 C 씨에게 전화로 이 사실을 털어놨고, C 씨는 경찰에 신고했다. 현장에 출동한 경찰은 숨져있는 B 씨 옆에 잠들어 있는 A 씨를 체포했다.A 씨와 B 씨 모자는 집에서 둘이 살았던 것으로 파악됐다.A 씨는 현재까지 술이 덜 깬 상태며, 범행과 관련해 자백하지 않은 상황이다.경찰은 A 씨를 상대로 정확한 범행동기를 파악하는 한편, 구속영장을 신청할 방침이다.조유경 동아닷컴 기자 polaris27@donga.com