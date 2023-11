외딴 산속 농막 짓고 성매매 광고사이트 운영…75억 원 챙긴 일당

사진=경기남부경찰청 제공

외딴 곳에 농막을 짓고 불법 성매매 광고 사이트를 운영하며 수십억 원을 챙긴 IT 전문가가 경찰에 검거됐다.경찰은 총책인 50대 A 씨와 사이트 관리자 40대 B 씨, 자금 인출책 40대 C 씨 등 5명을 검거하고 성매매처벌법 위반과 범죄수익은닉규제법 등 혐의를 적용해 3명은 구속 상태로, 나머지 관련자를 불구속 상태로 검찰에 송치했다.30일 경기남부경찰청에 따르면 A 씨 등은 2017년부터 올해까지 6년간 전국 5482개 업소와 제휴를 맺고 성매매 광고 사이트를 운영, 매월 20만 원 상당 광고비를 받아 모두 75억 7000만원을 챙긴 혐의를 받는다. 이 사이트에 가입된 회원은 무려 32만 명에 달한다.총책 A 씨와 관리자 B 씨는 컴퓨터 프로그램 회사 동료 사이로, 회사가 어려워지자 퇴사한 뒤 불법 사이트 운영을 공모하고 서울 중구와 경북 영천에 각각 사무실을 둔 뒤 성매매 알선·광고 사이트를 만들어 운영했다.특히 총책 A 씨는 사람이 쉽게 접근하기 어려운 시골 외딴 곳에 직접 농막을 짓기도 했다. 그는 농막에 물과 음식 등 장기간 숙식을 해결할 수 있는 시설과 컴퓨터, 노트북, 외장하드 등을 갖추고 사무실로 운영하는 치밀함을 보이기도 했다.또한 IP 추적을 피하고자 해외 서버 대여 업체를 이용하고, 범죄수익금 인출과 세탁을 위해 전문 자금세탁조직에 매월 3000만 원 수수료를 지급하며 범죄 수익금 인출을 의뢰하기도 했다. 이 과정에서 사용된 대포계좌는 모두 22개에 달한다.이들은 또 철저한 비대면 방식으로 범죄수익금을 전달했다. A 씨는 성매매 업주에게 광고수수료를 지급할 대포통장 계좌를 알려줬다. 대포통장 계좌는 자금 세탁조직에서 제공했다.광고 수수료가 들어오면 세탁조직 인출책 C 씨 등이 시중 은행을 돌아다니며 현금으로 인출하고 보관 장소인 ‘공유 사무실’에 가져다 놨다. 이렇게 놓인 범죄수익금은 관리자 B 씨가 수거해 매월 초 대구에 있는 A 씨에게 전달했다.경찰은 범행 계좌 추적과 휴대전화 통신 확인 등 5개월간 수사를 벌여 A 씨 등을 검거했다. 검거 당시 A 씨 주거지에서 발견된 현금 9억 7000만여 원과 B 씨 사무실에서 발견된 현금 1억 원 등 10억7000만원도 압수했다.아울러 범죄수익금 65억 원에 대해 수원지법으로부터 기소 전 몰수·추징 보전 인용 결정을 받아 환수했으며, 국세청에 과세자료를 통보할 예정이다. A 씨 등은 범죄수익금으로 주식 투자, 아파트·토지 매입, 고가 외제차량 구매 등 호화로운 생활을 누려온 것으로 파악됐다.경찰 관계자는 “온라인에서 이뤄지는 성매매 광고 행위에 대한 수사를 이어가고, 사이트에 대해서는 관련기관과 협조해 즉각 폐쇄할 것”이라며 “일반인들이 불법 사이트에 가입해 이용할 경우 성매매 혐의로 처벌될 수 있다”고 경고했다.송치훈 동아닷컴 기자 sch53@donga.com