누범기간에 내연녀 남편 살해…50대 살인 전과자 무기징역

50대 살인 전과자가 누범기간 중 내연녀의 남편을 살해해 무기징역을 선고받았다.창원지법 통영지원 형사1부(김종범 부장판사)는 살인 등 혐의로 기소된 50대 남성 A 씨에게 무기징역을 선고했다고 10일 밝혔다. 또 10년간 위치추적 전자장치 부착도 함께 명령했다.A 씨는 지난 5월 경남 통영시 한 주택에서 내연녀 B 씨의 남편인 40대 남성 C 씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌다.지난해부터 B 씨와 내연 관계를 유지해오던 A 씨는 사건 며칠 전 B 씨가 A 씨의 폭력적인 성향에 연락을 차단하고 C 씨와 살기로 결심하자 이에 불만을 품고 범행한 것으로 조사됐다.사건 당일 흉기를 들고 B 씨의 집을 찾아간 A 씨는 B 씨가 ‘누구세요?’라며 문을 열자마자 거실로 들이닥쳐 C 씨를 흉기로 살해하고, B 씨를 강제로 차에 태워 경북 영천까지 달리며 4시간 동안 감금했다.A 씨는 2011년 지인을 흉기로 살해해 징역 11년을 선고받고 2020년 가석방돼 2021년 가석방 기간을 지났다. 형법상 금고 이상의 형을 받아 집행이 종료되거나 면제 받은 후 3년 내 금고 이상에 해당하는 죄를 범하면 누범으로 처벌한다.재판부는 “A 씨는 무방비 상태였던 C 씨를 잔혹하게 살해해 죄책이 매우 무겁고 당시 C 씨가 느꼈을 신체적, 정신적 고통은 짐작하기 어려울 만큼 컸을 것”이라고 지적했다.그러면서 “이미 살인죄를 포함해 10회의 형사처벌 전력이 있으며 살인죄 누범기간 다시 같은 범행을 저지른 점 등을 고려했다”고 양형 이유를 밝혔다.송치훈 동아닷컴 기자 sch53@donga.com