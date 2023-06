인천 모 중학교 운동부에서 동급생 간 학교폭력이 발생한 사실이 뒤늦게 알려졌다.16일 인천시교육청과 경찰에 따르면 인천 모 중학교 운동부 소속이던 A 군(16)은 지난해 10월 동급생 B 군(16)을 지속해 폭행하고 괴롭힌 사실이 인정돼 1∼9호 처분 중 6호에 해당하는 출석 정지 7일 등 처분을 받았다.학교폭력 조치 결정 통보서에는 A 군이 지난해 5∼8월 복근을 단련시켜준다며 B 군의 배를 때리거나, 스파링하자며 강제로 글러브를 끼운 뒤 폭행했다는 내용이 담겼다. 경찰은 B 군 부모로부터 고소장을 접수하고 폭행, 협박 등 혐의로 A 군을 불구속 입건해 검찰에 송치했다.또 시교육청은 최근 B 군 등 일부 선수들이 과거에 해당 운동부 코치 C 씨로부터 상습적으로 폭행을 당했다는 의혹도 제기되자 경찰에 수사를 의뢰했다. B 군 등은 C 씨가 평소 발로 허벅지를 차거나 주먹으로 머리와 등을 때렸다고 주장했지만 C 씨는 폭행 사실을 부인하고 있는 것으로 전해졌다.시교육청 관계자는 “양측 입장이 전혀 달라 정확한 사실관계 확인이 필요하다. 일단 아동학대 여부를 확인하기 위해 학교 측이 절차에 따라 수사기관에 신고했다”고 밝혔다.송치훈 동아닷컴 기자 sch53@donga.com