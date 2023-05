사진=경기도소방재난본부 제공

주유소에서 자동 세차를 마치고 나온 차량이 급가속하면서 보행자 등을 들이받는 사고가 발생했다.4일 경기 안양동안경찰서에 따르면 지난 3일 오후 2시 35분경 경기도 안양시 동안구 소재 한 주유소에서 모닝 차량이 차량 소유자 60대 여성 A 씨 등 2명을 들이받는 사고가 났다.모닝 차량은 주유소 자동 세차를 마친 뒤 인근 차량 정비소로 돌진해 차량 정비용 리프트를 들이받았고, 이 충격으로 작업 중이던 60대 B 씨가 부상을 입었다. A 씨 등은 다리 골절 등 중상을 입었고, B 씨는 어깨와 다리 등에 경상을 각각 입어 병원 치료를 받고 있다.이날 사고는 모닝 차주 A 씨가 자동 세차를 위해 주유소 직원 50대 C 씨에게 차량 운전을 맡긴 뒤 발생했다. C 씨가 몰던 모닝 차량은 세차를 마치고 나온 이후 갑자기 빠른 속력으로 달리며 A 씨 등을 잇달아 들이받은 것으로 전해졌다. C 씨는 “급발진 사고”라고 주장했다.경찰은 사고 차량에 대해 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰하고 자세한 사고 경위를 조사 중이다.송치훈 동아닷컴 기자 sch53@donga.com