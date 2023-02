‘온몸에 멍’ 인천 초등생 살해한 계모 “사죄하는 마음뿐”

초등학교 5학년 아들을 학대해 숨지게 한 계모(42)가 검찰 송치를 위해 16일 오전 인천 논현경찰서를 나서고 있다. 2023.2.16 뉴스1

초등학교 5학년 자녀를 상습학대해 숨지게 한 혐의로 구속된 의붓어머니가 검찰에 송치되기 전 “잘못했다”고 말했다.인천경찰청 여성청소년수사대는 아동복지법상 상습아동학대 및 상습아동방임 혐의로 친부 A 씨(39)와 아동학대범죄의 처벌에 관한 특례법상 아동학대살해, 아동복지법상 상습아동학대 및 상습아동방임 혐의로 계모 B 씨(42)를 각각 구속 송치했다.계모는 이날 오전 8시 10분 인천 논현경찰서 유치장에서 검찰 송치 전 모습을 드러냈다. 계모는 “혐의를 인정하나” “체벌은 어떻게 했나” “아이가 어떻게 사망했나”는 취재진의 질문에 함구했다.“아이에게 미안한 마음은 없나”는 질문에는 “사죄하는 마음뿐이다”며 “잘못했다”고 답했다. “학교나 병원에 보내지 않은 이유는 무엇인가”는 질문에는 “죄송하다”고 했다.A 씨는 인천시 남동구 논현동에 있는 주거지에서 아들인 C 군(11)을 상습학대하고 B 씨는 7일 C 군을 때리고 장기간 학대와 방임을 이어오다 살해한 혐의를 받는다.A 씨 등은 검거 당시 아동학대범죄의 처벌에 관한 특례법상 아동학대치사 혐의로 각각 긴급 체포됐다. 하지만 사건 당시 범행 현장에 A 씨가 없었다는 이유로 A 씨는 아동복지법상 상습아동학대와 상습아동유기방임죄만, B 씨는 아동학대범죄의 처벌에 관한 특례법상 아동학대치사 혐의로 구속영장이 청구됐다.경찰은 수사를 통해 A 씨 등이 지난해 1월부터 C 군을 학대 해오다가 온몸에 멍이 들고 체구가 왜소해져 가는 모습을 보며 C 군을 방치하면 사망에 이를 것을 충분히 예견했다고 판단했다.특히 B 씨의 경우, 병원 치료를 받게 하는 등 적절한 구호 조치를 하지 않고 C 군을 때려 학대하다가 숨지게 했다고 보고 죄명을 살해죄로 변경했다.조유경 동아닷컴 기자 polaris27@donga.com