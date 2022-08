인천서 아내 살해 후 도주했던 40대 男 영장 신청

카카오T 택시 기사용 앱 화면. 온라인 커뮤니티 캡처

인천 미추홀경찰서가 인천에서 아내를 살해하고 장모도 흉기로 찌른 뒤 도주했다가 검거된 40대 남성 A 씨(42)에 대한 구속영장을 신청했다고 8일 밝혔다.A 씨는 지난 4일 오전 0시 37분경 인천시 미추홀구 자택에서 40대 아내 B 씨를 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 한 뒤 도주한 혐의를 받는다. 당시 함께 있던 60대 장모 C 씨도 A 씨가 휘두른 흉기에 찔렸고, 119구급대에 의해 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.구급대원들이 현장에 도착했을 때 B 씨는 집 안 거실에서, C 씨는 집 밖 도로 인근에서 각각 쓰러져 있었다. C 씨를 발견한 행인이 119에 알렸고 A 씨의 딸도 “아빠가 엄마와 할머니를 흉기로 찔렀다”며 신고했다.A 씨는 범행 직후 차량 등을 이용해 인천과 경기 시흥 일대로 도주한 것으로 알려졌다. 경찰은 사건 현장 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 피의자 추적에 나선 끝에 사흘 만인 7일 오전 1시경 수원시 팔달구 한 모텔에서 A 씨를 검거했다.경찰은 A 씨가 차량을 몰고 도주하는 과정에서 음주운전을 했는지도 추가로 확인할 예정이다. A 씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이르면 9일 인천지법에서 열릴 예정이다.경찰 관계자는 “일단 A씨의 죄명은 살인과 존속살인미수로 구속영장을 신청했다. 혐의가 더 드러나면 추가로 적용할 방침”이라고 밝혔다.송치훈 동아닷컴 기자 sch53@donga.com