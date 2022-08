ⓒ 뉴스1

인천에서 부부싸움을 하던 중 아내를 살해하고 60대 장모를 흉기로 찌른 뒤 도주한 40대 남성을 경찰이 추적 중이다.인천 미추홀경찰서는 살인 등 혐의로 40대 남성 A 씨를 쫓고 있다고 4일 밝혔다.A 씨는 이날 0시 37분경 인천시 미추홀구에 있는 자신의 집에서 40대 아내 B 씨를 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 했고 당시 함께 있던 60대 장모 C 씨에게도 흉기를 휘둘렀다. C 씨는 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.구급대원들이 현장에 도착했을 때는 B 씨는 집 안 거실에, C 씨는 집 밖 도로 인근에 각각 쓰러져 있었다. C 씨를 발견한 행인이 119에 알렸고 A 씨의 딸도 아빠의 범행 사실을 신고했다.소방 당국 관계자는 “B 씨는 복부와 가슴에, C 씨는 복부에 자상을 입었고 출혈이 심했다”며 “C 씨는 의식이 뚜렷하진 않았지만 맥박이 뛰고 있었고 호흡도 하는 상태였다”고 말했다.경찰은 A 씨의 신원을 특정하고 건 현장 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 도주 경로를 파악하고 있다. 경찰 관계자는 “피의자가 잡히지 않아 정확한 범행 동기 등은 검거 후 조사할 예정”이라고 말했다.조유경 동아닷컴 기자 polaris27@donga.com