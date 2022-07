“손자 전화기 찾으러 빈 교실 들어갔다가…‘무단침입’ 고발당해”

게티이미지



손자의 잃어버린 휴대전화를 찾기 위해 빈 교실에 들어간 할머니가 담임교사로부터 무단침입죄로 형사 고발당해 논란이다.13일 충남 천안의 한 초등학교에 다니는 3학년 A 학생의 할머니 B 씨(65)에 따르면 A 학생은 지난 5월 25일 휴대전화를 잃어버렸다.당일 오후 하교한 손자로부터 이 같은 이야기를 들은 B 씨는 분실장소를 학교로 추정하고 손자와 함께 아무도 없는 교실에 들어가 책상과 개인 사물함을 확인했다. 그러나 휴대전화를 찾지 못했다.이에 B 씨는 이를 담임교사 C 씨에게 알렸다. B 씨는 “C 교사로부터 ‘경찰에 신고하라’는 말을 들었다”며 “하지만 어린아이들 사이에 학교에서 일어난 일을 굳이 경찰에까지 알려야 한다는 사실에 당황스러웠다”고 말했다.이어 “교사의 조언대로 경찰에 도난 신고했고, 손자가 진술 조사를 받으면서 두려움에 심리적으로 위축되고 상처받았다”고 주장했다.B 씨는 “다음 날 학교에 찾아가 교감 선생님에게 분실 상황을 설명하는 자리에서 ‘경찰에 신고해서 훔친 아이가 있다면 벌을 받아야 한다’는 매뉴얼 원칙만 고집한 C 교사에 대해 ‘서운하다’는 감정을 전했다”고 했다.전화기는 분실 다음 날 교실 밖에 있던 다른 아이의 신발주머니 안에서 발견됐다.B 씨와 C 교사는 문제 해결 방식 등을 놓고 서로 대화하는 과정에서 감정이 격해졌던 것으로 알려졌다.C 교사는 ‘교권을 침해당했다’며 학교 측에 교권보호위원회 개최를 요구했다.B 씨는 “교권보호위원회에 참석해 ‘손자의 전화기를 찾으러 교실에 들어갔으며 이것이 잘못된 부분이라면 사죄드린다’고 진술했다”고 말했다.이에 대해 C 교사는 “교권보호위원회에서 교권 침해로 나와 ‘사과’ 권고가 내려졌으나 학부모가 이를 이행하지 않았다”고 반박했다. 그러면서 “이 과정에서 학부모의 교실 무단침입이 드러나 형사고발을 하게 됐다”고 말했다. C 교사는 지난달 8일 B 씨를 무단침입죄로 경찰에 형사고발 했다.B 씨는 “학교에서 일어날 수 있는 지극히 평범한 일로, 상식적이고 합리적인 처리를 바라고 있지만 결과는 그렇지 못했다”며 “아이들을 가르치는 선생님으로서 모든 사항을 법에 의존하는 것 같아서 실망스럽다. 학생과 학부모의 인권도 생각해 대화로 풀어나가길 바란다”고 했다.C 교사는 현재 학교에 나오지 않고 있는 것으로 전해졌다. 학교 측은 “교사의 개인정보 보호 차원에서 학교에 나오는지 여부를 확인해 줄 수 없다”고 밝혔다.이혜원 동아닷컴 기자 hyewon@donga.com