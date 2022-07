물놀이 후 남의 집 화장실서 샤워한 ‘얌체 가족’ 주거침입죄로 입건

피해자 C씨 측이 공개한 CCTV 화면. 사진출처=보배드림





지난달 말 강원 고성에서 물놀이 후 남의 집 화장실을 무단으로 이용한 가족이 경찰에 입건됐다.고성경찰서는 30대 A 씨와 40대 B 씨를 주거침입죄로 입건해 수사 중이라고 12일 밝혔다.A 씨 등은 6월 25일 고성군에 자취하는 20대 여성 C 씨 집 화장실을 허락 없이 자녀들을 데리고 들어가 샤워한 혐의를 받는다. 이들은 C 씨 집 앞에 쓰레기까지 무단 투기했다.이에 C 씨의 아버지는 온라인 커뮤니티에 이같은 사실을 알렸다. C 씨의 아버지는 “집에 와보니 화장실에 누가 들어와 난장판을 만들고 갔다는 딸의 전화를 받았다”며 “집에 가보니 누군가 화장실에 들어와 씻고 나갔고 모래가 온 바닥에 있었다”고 말했다.C 씨 측은 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 뒤 A 씨와 B 씨를 주거침입죄로 경찰에 고소했다. 논란이 되자 이들은 C 씨의 집에 찾아가 사과의 뜻을 밝혔으나 C 씨 측은 “관광객이 많아지는 휴가철에 이런 일이 반복되지 않으려면 사건을 그냥 넘길 수는 없다”며 선처하지 않겠다는 입장을 전했다.경찰 관계자는 “현장에 있던 또 다른 남성이 집 앞에 쓰레기를 무단 투기했다는 사실을 확인해 고성군청에 통보했다”고 말했다. 경찰은 A 씨 등을 상대로 사건 경위를 조사하고 있다.조유경 동아닷컴 기자 polaris27@donga.com