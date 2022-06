우리은행 614억 횡령한 직원·동생 첫 재판 13분 만에 종료한 이유는…

우리은행에서 6년간 세 차례에 걸쳐 회삿돈 614억 원을 횡령한 직원 A씨가 6일 오전 서울 중구 남대문경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 뉴스1

우리은행에서 회삿돈 614억여 원을 횡령한 혐의를 받는 직원과 그의 동생의 첫 공판이 13분 만에 종료됐다. 공범의 사건과 병합해 심리를 진행하기 위해서다.10일 서울중앙지법 형사합의24부(부장판사 조용래)는 특정경제범죄 가중처벌법상 업무상 횡령 등으로 구속기소 된 A 씨(43)와 동생 B 씨(41)의 첫 공판기일을 열었다.A 씨로부터 횡령금 일부를 수수한 것으로 조사된 개인투자자 C 씨(48)도 이날 공판에 함께 출석했다. C 씨는 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 기소됐다.C 씨 측은 본래 관할인 단독 재판부 대신 이 사건 재판부에서 함께 재판을 받겠다는 의사를 밝혔다. 이에 재판부는 C 씨 사건의 병합과 피고인 측의 공판 기록 검토 등 준비시간 확보를 위해 본격적인 절차는 다음 공판기일로부터 진행하기로 했다.A 씨 등은 국민참여재판을 받지 않겠다고 했다. 재판부가 “국민참여재판에 대한 의견은 어떤가”라고 묻자 A 씨 형제는 물론 변호인 모두 원하지 않는다며 거부했다.우리은행 기업개선부서에 근무한 A 씨는 B 씨와 함께 2012년 10월부터 2018년 6월까지 은행 계좌에 있던 614억여 원을 3차례에 걸쳐 인출, 주가지수 옵션거래 등에 개인적으로 사용한 혐의를 받는다.A 씨 등은 해외직접투자 및 외화예금거래 신고를 하지 않은 상태에서 물품 거래대금인 것처럼 속인 뒤 해외에 설립한 페이퍼컴퍼니 계좌로 50억여 원을 송금한 것으로 조사됐다.A 씨는 2015년 10월부터 2018년 6월까지 회삿돈을 인출할 근거를 만들기 위해 한국자산관리공사 등의 명의 문서를 위조해 사용한 혐의도 받는다.개인투자자로 파악된 C 씨는 A 씨의 횡령 사실을 알면서도 A 씨로부터 투자정보 제공에 따른 대가 등으로 약 16억 원을 받은 혐의로 함께 기소됐다.한편 우리은행은 A 씨가 횡령한 금액을 환수하기 위해 A 씨가 소유한 우리사주·부동산 등 자산들을 가압류하는 등 관련 조치를 이어가고 있다.조유경 동아닷컴 기자 polaris27@donga.com