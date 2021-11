흉기난동 사건 보고 도망간 경찰관들 직위해제 “엄정 조치할 것”

층간소음으로 갈등을 빚고 이웃에게 흉기를 휘두르는 가해자를 제지하지 못하고 도망가 논란이 된 경찰관들이 직위 해제됐다.인천경찰청은 24일 입장문을 내고 “감찰조사 결과, 범행 제지 및 피해자 구호 등 즉각적인 현장 조치 없이 현장을 이탈하는 등 부실 대응한 사실이 확인돼 대기발령 중이던 현장 출동 경찰관들에 대해 직위 해제 조치하였다”고 밝혔다.이어 “조만간 변호사 등 민간 위원 과반수가 참석하는 징계위원회를 개최하여 국민의 시각에서 엄정한 징계가 이루어지도록 하겠다”라고 전했다.그러면서 “국민청원에 제기된 추가 의혹뿐만 아니라 112신고 처리된 이번 사건의 지휘·감독자에 대해서도 철저히 조사를 진행하고 있고, 그 결과에 따라 엄정 조치하겠다”고 말했다.앞서 인천 논현경찰서 서창지구대 소속 A 경위와 B 순경은 15일 한 빌라에서 층간소음 갈등으로 신고를 받고 출동했다. A 경위는 건물 밖에서 신고자인 C 씨를 조사하고 있었고 B 순경은 C 씨의 아내와 딸과 함께 3층 집에 있었다.그런데 4층에서 내려온 가해자 D 씨가 피해자 식구들을 위협하며 흉기를 휘둘렀다. B 순경은 가해자를 제압할 테이저건 등이 있었으나 대응하지 않은 채 건물 밖으로 나왔다. 3층에서 비명소리가 나자 C 씨와 함께 건물 안으로 들어왔던 A 경위는 계단으로 내려오는 B 순경을 보고 함께 아래층으로 내려왔다. A 경위와 B 순경이 피해자들을 두고 모두 현장을 벗어난 것이었다.이에 C 씨 혼자 3층에서 D 씨를 제압해야 했고, C 씨의 아내는 D 씨의 흉기에 목이 찔려 의식을 찾지 못하고 있다. C 씨는 범인을 상대하느라 아내를 지혈하지 못했다며 도망 간 경찰을 원망했다. 온라인상에서는 출동 경찰관들과 관계자들을 직위 해제시켜야 한다고 목소리를 높였다.김창룡 경찰청장은 “위험에 처한 국민을 지켜드리지 못한 이번 사건에 대해 피해자와 가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드린다”고 사과하고 인천 논현경찰서장을 직위 해제 조치했다.조유경 동아닷컴 기자 polaris27@donga.com