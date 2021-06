지적장애 미성년 딸 강제추행-아들 폭행한 40대 징역 5년

기사와 직접적 관련 없는 참고사진 ⓒGettyImagesBank

지적장애가 있는 미성년 딸을 수차례 강제추행하고, 아들에게도 폭행 등 신체적 학대를 한 40대 남성에게 실형이 선고됐다.제주지법 형사2부(부장판사 장찬수)는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 및 아동복지법 위반 등으로 재판에 넘겨진 A 씨(41)에게 징역 5년을 선고했다. 또 성폭력 치료프로그램 40시간 이수, 아동청소년 관련기관 등 취업제한 5년도 명령했다.앞서 A 씨는 2018년부터 지난해까지 지적장애가 있는 친딸 B 양을 6차례 성추행하고, 2016년 술을 마시던 도중 집으로 돌아가자고 했다는 이유로 아들 C 군을 폭행하는 등 신체적으로 학대했다.A 씨는 경찰 조사 과정에서 B 양에 대한 추행을 친밀감의 표현이라고 주장했으며, C 군에 대한 폭행 역시 C 군이 원인을 제공했기 때문이라며 혐의를 부인했다.재판부는 “피고인의 범죄는 인륜을 저버린 범죄일 뿐 아니라 미래세대의 구성원이 될 피해자들의 건강한 성장과 발달에 심각한 악영향을 끼치는 범죄에 해당한다는 점에서 죄질이 매우 나쁘다. 피고인은 재판을 받기 직전까지 잘못을 반성하기는커녕 잘못을 자녀들에 미루는 등의 태도를 보여 엄중한 처벌이 불가피하다”고 밝혔다.송치훈 동아닷컴 기자 sch53@donga.com