北 “日무인잠수정은 재침 목표…침략 불길 확대”

북한이 7일 일본의 공격 능력을 갖춘 무인잠수정 개발에 대해 “일본의 침략무력은 이미 안전장치를 해제하였으며 남은 것은 재침의 목표를 향하여 방아쇠를 당기는것 뿐”이라고 비판했다.
북한 조선중앙통신은 이날 ‘일본의 해외침략은 가상이 아니라 현실이다’라는 제목의 논평을 통해 “우리 국가를 비롯한 주변국들의 해안 가까이에 무인잠수정이라는 공격수단을 숨겨놓고 유사시 상대국의 함선들을 선제 타격하는 것으로써 침략의 불길을 확대하려는 것이 바로 일본이 노리는 목적”이라고 주장했다.
이어 일본의 장거리미사일 개발과 미국 토마호크 미사일 도입 등을 거론하며 “사실상 최근 일본의 군사력은 방위가 아닌 철저한 공격형, 침략형으로 급속히 진화하고 있다”며 “일본의 군사력이 당장이라도 전쟁을 수행할 수 있도록 더욱 전진배치형, 실전 배치형으로 구축되여 가고 있는 것”이라고 했다.
이에 대해 통신은 “과거에서 교훈을 찾지 못하는 자는 반드시 과오를 되풀이하게 된다”며 “전범국이며 패망국인 일본이 해외 침략이라는 복수 주의적인 선택을 한다면 기필코 섬나라의 미래는 끝장나고야 말 것”이라고 경고했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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