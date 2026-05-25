전문가 9명, SMART 분석 통해 5개 분야 점수화

[지방선거 D－9]
동아일보와 한국지방자치학회가 공동 기획한 6·3 지방선거 공약 평가는 공약평가특별위원회를 구성해 주요 광역단체장 후보가 당 홈페이지 등에 올린 공약을 분석했다.
후보들 공약 평가 어떻게 했나
정치 편향성 줄이려 ‘블라인드’ 진행
공약평가위에는 지방자치학회장인 이향수 건국대 교수와 공약평가위 위원장인 정원희 건양대 교수, 박현욱 경기대 교수, 조성 원광대 교수, 박범준 성균관대 박사 등 9명이 참여했다.
공약평가위는 후보별 공약을 스마트(SMART) 분석 기법을 토대로 구체성, 측정 가능성, 달성 가능성, 적절성, 시한 제시도 등 5개 항목별로 1∼5점을 매긴 뒤 합산해 평균 점수를 도출했다. 평가는 정치적 편향성을 줄이기 위해 후보의 정당·이름을 가린 ‘블라인드 평가’ 방식으로 진행됐다.
항목별 점수를 종합한 후보자 간 순위는 따로 분석하지 않았다. 이는 후보자의 정책이나 공약을 비교 평가할 때 후보자별로 점수나 순위를 매겨 서열화하는 것을 금지하고 있는 공직선거법에 따른 것이다.
공약평가위는 각 후보의 강·약점에 대한 정성평가와 ‘페르소나(사회적 자아) 분석’도 진행했다. SMART 점수와 정치·행정 경력, 선거 슬로건 및 비전 등을 종합해 비전가, 집행가, 전문가, 베테랑 등 후보의 특징을 평가한 것. 또 각 자치단체의 민원 사이트 등에 올라온 글을 분석해 공약이 지역별 정책 수요에 부합하는지도 분석했다.
조권형 기자 buzz@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0