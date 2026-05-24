민주당 “조국혁신당, 금도 지켜라…김용남 소명 듣는 중”

더불어민주당이 김용남 평택을 국회의원 후보의 ‘차명 대부업체 운영’ 의혹과 관련해 “후보의 소명을 듣는 중이다. 당내에도, 언론과 시민들에게도 소명하는 게 좋겠다고 요청했다”고 밝혔다.
조승래 민주당 총괄선대본부장은 24일 오후 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 열고 김 후보와 관련한 의혹에 대해 “가족 사연까지 얽힌 것 같은데, 그것을 포함해 김 후보가 적극적으로 설명할 기회를 만들겠다고 준비하는 것으로 안다”며 “이날 저녁이나 내일(25일) 설명 작업이 진행될 것”이라고 말했다.
김 후보가 대부업체 운영에 따른 배당 수입이 없었다고 해명한 것과 관련해 조 본부장은 “본인 소명을 듣는 중”이라면서 “소명의 근거를 확인·판단하는 단계”라고 했다.
조국혁신당이 김 후보의 의혹을 윤리감찰하라고 민주당에 촉구한 것에 대해 조 본부장은 “왜 다른 정당에 이래라저래라하느냐”며 “그냥 본인(혁신당)들의 얘기를 하라”고 지적했다.
그러면서 “조국혁신당과 조국 (평택을) 후보에 대해 (민주당이) 어떤 비난을 한 게 있느냐. 한 번도 없다”며 “그런데 혁신당 관계자들은 입만 열면 김용남 (후보에 대한) 네거티브 비난과 우리 당에 대한 비난을 쏟아내고 있다”고 비판했다.
이어 “빛의 혁명 사선을 넘은 동지끼리 금도가 있다고 분명히 말씀드리지 않았느냐”면서 “금도를 지켜라. 우리 당 일은 우리가 알아서 하고, 확인·검증한다”고 쏘아붙였다.
앞서 조국혁신당은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 김 후보를 향해 “‘양심 불량, 염치 불량, 자격 불량’의 ‘3대 불량 후보’다. 김 후보의 거취 숙고, 민주당의 감찰을 촉구한다”고 했다.
이어 민주당이 2024년 총선에서 ‘세종시갑’ 후보의 갭 투기 의혹에 대해 공천을 취소한 전례를 거론하면서 “윤리감찰조차 필요 없는 일이냐”며 “같은 정도의 윤리적 기준을 세워 감찰에 임하는 일관성을 보여달라”고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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