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이회창 전 총재 부인 한인옥 여사 별세…향년 88세
동아일보
입력
2026-05-24 12:33
2026년 5월 24일 12시 33분
이지운 기자
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이회창 전 한나라당 총재와 부인 한인옥 여사. 국회사진기자단
이회창 전 한나라당(국민의힘 전신) 총재의 부인 한인옥 여사가 23일 별세했다. 향년 88세.
고인은 1938년 경남 함안에서 한성수 전 대법관의 딸로 태어나 경기여고와 서울대 사범대 가정교육과를 졸업했다. 1962년 당시 인천지법 초임판사였던 이 전 총재와 결혼해 한평생 내조를 이어왔다.
유족으로 아들 2명과 딸 1명이 있다. 빈소는 연세대 신촌세브란스병원 장례식장 특2호실에 차려지며 장례미사는 26일 천주교 이태원성당에서 봉헌된다. 발인은 26일 오전 8시 20분, 장지는 경기 포천시 광릉추모공원이다.
이지운 기자 easy@donga.com
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