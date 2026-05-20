“스벅 샌드위치 먹어야지” 댓글에…국힘 거제시장 후보 “캠프 관계자 작성, 깊은 사죄”

국민의힘 거제시장 후보 캠프가 스타벅스 ‘탱크 데이’ 논란에 동조하는 듯한 소셜네트워크서비스(SNS) 게시물을 올려 논란이 되자 김선민 국민의힘 경남 거제시장 후보가 사과했다.
김 후보는 20일 사과문을 통해 “깊은 사죄의 말씀을 올린다”며 “모든 것은 후보인 저의 불찰”이라고 했다. 이어 “(댓글을 단) 해당 자원봉사자는 5·18과 관련된 의미를 전혀 인식하지 못한 채, 일상적 SNS 활동이었다고 해명했다”면서도 “어떠한 경위였든, 공적 책임을 지는 정치 조직에서 역사적 아픔과 국민 정서를 충분히 고려하지 못한 부적절한 행동이 발생했다는 점 자체가 잘못”이라고 덧붙였다.
김 후보는 “이번 일로 상처와 실망을 느끼셨을 국민 여러분, 그리고 거제 시민 여러분께 진심으로 사과드린다”며 “특히 대한민국 민주주의를 위해 헌신해 오신 5·18 민주화운동 희생자와 유가족, 관련 단체 여러분께도 깊은 사죄의 말씀을 드린다”고 밝혔다.
앞서 국민의힘 충북도당 스레드 계정에는 ‘탱크 데이’ 논란 다음날인 19일 새벽 “내일 스벅(스타벅스) 들렀다가 출근해야지 굿나잇”라는 글이 게시됐다.
이 글에는 김 후보 캠프 계정(sunmin2win_geoje)으로 “가서 샌드위치 먹어야지”라는 댓글이 달렸다. 그 아래는 충북도당이 다시 “내일 아침은 샌드위치”라고 답글을 달았다.
이 댓글을 본 누리꾼들은 김 후보 캠프와 충북도당이 5·18 폄훼 논란을 빚는 ‘탱크 데이’ 이벤트에 동조한 것 아니냐는 비판이 나왔다.
논란이 커지자 충북도당은 해당 글을 삭제한 뒤 “부적절한 게시물로 인해 5·18 유가족과 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점 고개 숙여 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.
김 후보 측은 후보 본인이 직접 작성한 댓글이 아니라 캠프 관계자가 작성한 것이라며 “5·18민주화운동이나 박종철 열사 고문치사 사건을 염두에 둔 댓글은 아니었다”고 해명했다.
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