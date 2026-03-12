소진공 공문서 평가 ‘우수’ 등급 획득…“쉬운 언어 사용”

소상공인시장진흥공단(소진공)이 공공기관 공문서 평가에서 최고 등급인 ‘우수’ 등급을 받았다.
소진공은 12일 문화체육관광부와 국립국어원이 실시한 ‘2025년 공공기관등의 공문서등 평가’에서 이같은 성적을 거뒀다고 밝혔다.
이 평가는 공공기관의 쉽고 바른 우리말 사용을 촉진하기 위해 보도자료 등의 언어 사용 실태를 점검하는 제도다.
이번 평가는 전국 331개 공공기관과 17개 시·도 교육청을 대상으로 진행했다. 각 기관 누리집에 게시된 보도자료를 살펴 용이성(외국어·외국문자 사용정도)과 정확성(어문 규범 준수 여부)등을 종합 평가했다. 등급은 우수-보통-미흡으로 구분했다.
소진공은 보도자료 작성 단계에서 외래어와 전문 용어를 우리말로 순화하고 어문 규범을 사전 점검하는 내부 검토 체계를 운영해 왔다고 밝혔다.
인태연 소진공 이사장은 “공공기관의 보도자료는 국민과 정책을 연결하는 중요한 소통 창구인 만큼 누구나 쉽게 이해할 수 있는 언어를 사용하는 것이 매우 중요하다”며 앞으로도 국민 중심의 공공언어 사용 문화를 더욱 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.
박태근 기자 ptk@donga.com
