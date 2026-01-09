與 “尹, 전두환처럼 사형 구형돼야” 野 “정치적 선동 부적절”

특검의 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 구형을 앞두고 더불어민주당은 “윤석열(전 대통령)도 전두환(전 대통령)과 같은 중형이 선고돼야 한다”며 사형 구형을 촉구했다. 반면 국민의힘은 “정치적 선동이나 감정적인 대응으로 이어가는 것은 적절치 않다”고 민주당을 겨냥했다.
민주당 정청래 대표는 9일 경남 창원 민주당 경남도당 대회의실에서 열린 현장 최고위원회에서 “내란을 꿈조차 꿀 수 없을 정도의 중형이 구형되고, 선고도 중형으로 결론나길 바란다”며 “윤석열과 김용현 등에 대해서 전두환, 노태우와 같은 형량이 구형될 것이라고 믿는다”고 말했다. 황명선 최고위원도 은 자리에서 “윤석열은 광주학살자 전두환처럼 법정최고형에 처해져야 한다”고 강조했다.
원내대표 경선에 출마한 민주당 백해련 의원은 “전두환의 내란 범죄보다도 윤석열의 내란 범죄는 더 국격을 막대하게 손상 시키는 행위”라며 “저는 당연히 ‘사형’이 구형돼야 된다고 생각한다”고 말했다.
12·12 군사쿠데타 관련해 내란 우두머리 혐의를 받는 전 전 대통령과 내란 주요임무 종사 혐의를 받은 노 전 대통령은 1996년 각각 사형과 무기징역이 구형됐다.
반면 국민의힘은 “사법 절차는 사법부에 맡기고 정치권은 민생에 집중해야 한다”고 반박했다. 국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 “국민의힘은 중립적인 재판부의 판결을 담담하게 지켜보겠다”고 말했다. 이어 “정 대표의 발언처럼 이 사안을 정치적 선동이나 감정적인 대응으로 이어가는 것은 적절치 않다”며 “지금은 차분하게 재판 결과를 지켜볼 때”라고 했다. 신동욱 최고위원은 한 라디오 방송에 나와 “(민주당 의원들이) ‘사형이다’라는 표현들을 막 쓰는데, 대단히 위험한 얘기”라고 했다.
