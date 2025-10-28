국힘 “李대통령 아세안서 트럼프 만찬 불참…울렁증 있나”

“유엔서도 불참하더니…4번째 회피
국민의힘은 28일 이재명 대통령이 동남아시아국가연합(ASEAN) 정상회의에서 도널드 트럼프 대통령을 만나지 않았다며 “트럼프 울렁증 탓에 피하는 것인가”라고 비난했다.
외교 포기 대통령에 국민 불안”
박수영 국민의힘 의원은 이날 오전 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 “이 대통령이 트럼프 대통령을 만날 기회를 놓친 것만 벌써 네 번째”라며 이같이 밝혔다.
박 의원은 “26일 말레이시아에서 열린 아세안 회의에 참석한 이 대통령이 트럼프 만찬에 불참함으로써 제대로 이야기조차 못 나누고 돌아왔다”며 “지난 6월 16일에는 G7회의에 하루 늦게 가 정상회담을 못했다. 나토 정상회담에서는 트럼프 대통령의 참석을 알고도 가지 않았다”고 말했다.
이어 “8월 유엔총회 때는 전세계 정상 등 145명이 참석한 트럼프 만찬에 혼자 가지 않았다”고 주장했다. 그러면서 “우리나라 국민들은 외교를 포기한 ‘외포자’ 이 대통령 때문에 잠이 안 온다”고 맹비난했다.
박 의원은 “대통령이 담판을 못 지으니 관세 협상은 석 달째 공전이고, 이재명 정부 관계자들의 이야기는 하루가 다르게 바뀐다”며 “이 대통령은 최근 블룸버그 인터뷰에서 주요 쟁점이 여전히 교착상태라고 했다. 오현주 국가안보실 3차장은 APEC(아시아태평양경제협력체)계기 관세협상 타결은 힘들다고 했다”고 말했다.
그러면서 “불과 일주일 전 김용범 정책실장, 구윤철 경제부총리, 김정관 산업부장관은 모두 간극이 좁아졌다고 APEC에서 타결될 것이라고 분위기를 띄웠다”며“무엇이 참이고 거짓인지 기업들만 눈물난다”고 비판했다.
박 의원은 “내일 한미정상회담이 열린다고 하는데 이 대통령은 미국탓만 하지말고 이제라도 빨리 담판을 지어야한다”고 목소리를 높였다.
민주당 정청래 대표가 APEC 정상회의 주간을 맞아 ‘무정쟁 주간’을 제안한 것에 대해선 “국민의 고통을 외면한 채 ‘입을 다물자’라고 하는 것”이라고 지적했다.
김도읍 정책위의장도 “정 대표의 ‘무정쟁 주간’ 언급은 놀랄 일”이라며 “일말의 염치가 있다면 (정 대표가) 무정쟁이라는 말을 할 수 있나”라고 말했다. 그러면서 “이재명 정권과 민주당이 독선·독재를 멈추고 정치를 회복시키면 정쟁은 없어진다”고 덧붙였다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
